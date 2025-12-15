Drammatico schianto in scooter | muore una ragazza di 18 anni ferita l' amica

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina nella provincia di Rimini, coinvolgendo uno scooter. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita, mentre un'amica è rimasta ferita. L'incidente ha suscitato grande dolore e sgomento nella comunità locale.

© Today.it - Drammatico schianto in scooter: muore una ragazza di 18 anni, ferita l'amica Una ragazza di appena 18 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 15 dicembre, in provincia di Rimini. La tragedia è avvenuta poco dopo le 7:45, lungo la strada provinciale Marecchiese, nel tratto che attraversa Sant'Ermete, frazione di. Today.it Spaventoso INCIDENTE in moto a 150km/h NON GUARDARE se ti impressioni Schianto in scooter a Napoli, un morto: la ricostruzione e le prime ipotesi - Si lavora per chiarire la dinamica esatta dei fatti: il dramma nella periferia est di Napoli nella serata di venerdì ... notizie.it

In scooter contro lo spartitraffico, centauro muore sul Lungotevere Flaminio - La Capitale continua a contare i morti sulle strade, con gli ultimi giorni del 2025 che si stanno rivelando drammatici. msn.com

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 12 dicembre, intorno alle ore 14, lungo la strada provinciale che collega Apricena a San Nazario, nel Foggiano. Lo schianto tra un’utilitaria e un autocarro è risultato fatale per un - facebook.com facebook

Drammatico incidente stradale nel Foggiano: schianto tra due mezzi, morta giovane donna x.com