Drammatico schianto in scooter | muore una ragazza di 18 anni ferita l' amica

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina nella provincia di Rimini, coinvolgendo uno scooter. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita, mentre un'amica è rimasta ferita. L'incidente ha suscitato grande dolore e sgomento nella comunità locale.

drammatico schianto in scooter muore una ragazza di 18 anni ferita l amica

© Today.it - Drammatico schianto in scooter: muore una ragazza di 18 anni, ferita l'amica

Una ragazza di appena 18 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 15 dicembre, in provincia di Rimini. La tragedia è avvenuta poco dopo le 7:45, lungo la strada provinciale Marecchiese, nel tratto che attraversa Sant'Ermete, frazione di. Today.it

Spaventoso INCIDENTE in moto a 150km/h NON GUARDARE se ti impressioni

Video Spaventoso INCIDENTE in moto a 150km/h NON GUARDARE se ti impressioni

drammatico schianto scooter muoreSchianto in scooter a Napoli, un morto: la ricostruzione e le prime ipotesi - Si lavora per chiarire la dinamica esatta dei fatti: il dramma nella periferia est di Napoli nella serata di venerdì ... notizie.it

drammatico schianto scooter muoreIn scooter contro lo spartitraffico, centauro muore sul Lungotevere Flaminio - La Capitale continua a contare i morti sulle strade, con gli ultimi giorni del 2025 che si stanno rivelando drammatici. msn.com