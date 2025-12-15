Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo perso il bambino che aspettavano | Dolore immenso

Raffaella Fico e Armando Izzo vivono un momento di grande dolore dopo aver perso il bambino che attendevano. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo e del calcio, si trova a fronteggiare una perdita improvvisa e dolorosa, condividendo pubblicamente il loro dolore.

Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo: la showgirl e il calciatore, infatti, hanno perso il bambino che aspettavano. Ad annunciarlo, a pochi mesi dall’ufficializzazione della gravidanza, è stato prima il giocatore e poi l’ex Gieffina, entrambi con un post sui social. “Prima che si creino false speculazioni io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori” ha scritto il difensore del Monza. Izzo, quindi, ha chiesto rispetto: “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. Tpi.it

