dramma e dolore per raffaella fico ha perso il bambino che portava in grembo

Raffaella Fico vive nel silenzio il suo dramma: ha perso il bambino che portava in grembo. È il compagno Armando Izzo a svelarlo nelle Storie sue e della showgirl. “ Resterà per sempre nei nostri cuori ”, sottolinea il calciatore 33enne. La 37enne era al quinto mese di gravidanza “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori ”, scrive Armando. “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata – prosegue lo sportivo – L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Metropolitanmagazine.it

