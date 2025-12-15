Dramma e dolore per Raffaella Fico ha perso il bambino che portava in grembo
Raffaella Fico sta attraversando un momento difficile, avendo perso il bambino che aspettava. La notizia è stata condivisa dal suo compagno, Armando Izzo, attraverso le sue storie social. Un episodio di grande dolore che segna profondamente la vita della showgirl.
Raffaella Fico vive nel silenzio il suo dramma: ha perso il bambino che portava in grembo. È il compagno Armando Izzo a svelarlo nelle Storie sue e della showgirl. “ Resterà per sempre nei nostri cuori ”, sottolinea il calciatore 33enne. La 37enne era al quinto mese di gravidanza “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori ”, scrive Armando. “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata – prosegue lo sportivo – L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Metropolitanmagazine.it
Il dramma di Raffaella Fico: ha perso il bambino al quinto mese
Izzo e Raffaella Fico, dramma familiare a Monza: hanno perso il bambino al quinto mese di gravidanza - Sui social il post di Izzo, compagno di Raffaella Fico: la showgirl ha perso al quinto mese di gravidanza il bambino nato dalla relazione col difensore del Monza ... sport.virgilio.it
Dramma Raffaella Fico e Armando Izzo: "Il nostro bambino ci ha lasciati troppo presto" - "Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo p ... tuttosport.com
Dramma della famiglia Nappi, donati gli organi del piccolo Francesco. Bardi: "Dolore straziante" - facebook.com facebook