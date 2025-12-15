Dramma alle freccette quando Menzies sconfitto se ne va con la mano insanguinata dopo aver preso a pugni il tavolo

Durante il campionato mondiale di freccette, Cameron Menzies ha provocato scompiglio dopo aver perso, colpendo un tavolo con pugni e lasciando il segno sulla scena. L’episodio ha suscitato reazioni immediate sui social, alimentando polemiche e discussioni sull’accaduto.

2025-12-15 17:56:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Cameron Menzies ha lanciato una serie di pugni a un tavolo dopo essere uscito dal campionato mondiale di freccette questo pomeriggio. Menzies, la 26esima testa di serie, ha perso 3-2 al primo turno contro Charlie Manby e ha mostrato la sua frustrazione scagliandosi contro il tavolo utilizzato dai giocatori per tenere le freccette e un drink. Menzies sembrava poi avere uno scontro verbale con l'arbitro dopo essere stato invitato a lasciare il palco con un brutto taglio sulla mano destra. Menzies si scusa con il pubblico.