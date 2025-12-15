Dragon Ball Z | Kakarot il DLC DAIMA – Part 2 ecco trailer periodo di uscita e tanti dettagli

Bandai Namco ha annunciato il DLC DAIMA – Part 2 per Dragon Ball Z: Kakarot, rivelando il trailer, la data di uscita e numerosi dettagli. L'espansione, intitolata

Bandai Namco ha svelato nuovi dettagli su Dragon Ball Z: Kakarot – DAIMA – Adventure Through the Demon Realm Part 2, confermando il periodo di uscita e pubblicando un trailer ricco di anticipazioni. L’espansione arriverà all’inizio del 2026, molto probabilmente entro i primi mesi dell’anno, e rappresenta la prosecuzione diretta del DLC dedicato alla serie animata Dragon Ball DAIMA. Il tono è chiaro fin da subito: le battaglie si fanno più intense e il Regno dei Demoni non concederà tregua. La Part 2 prosegue il racconto iniziato nella prima espansione, portando i giocatori ancora più a fondo negli eventi e nei personaggi di DAIMA. Game-experience.it

DRAGON BALL Z: KAKAROT -DAIMA- Adventure Through The Demon Realm Part 2 – Battle Trailer

Dragon Ball Z: Kakarot, il DLC DAIMA – Part 2 ha un periodo di uscita e vari dettagli - Bandai Namco e CyberConnect2 hanno annunciato il periodo di uscita del DLC su DAIMA parte 2 per Dragon Ball Z: Kakarot, che arriverà all'inizio dell'anno con tante novità. multiplayer.it