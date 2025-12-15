Dove vedere Perugia-Swehly Sports Club in tv Mondiale per club volley 2025 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in TV e streaming la partita tra Perugia e Swehly Sports Club, valida per il Mondiale per Club di volley 2025. La Sir Sicoma Monini Perugia affronta il club libico nella prima giornata del girone B, in programma a Belém, in Brasile. Ecco orari, programma e modalità di visione dell'incontro.

© Oasport.it - Dove vedere Perugia-Swehly Sports Club in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming La Sir Sicoma Monini Perugia apre il proprio cammino nel Mondiale per Club maschile affrontando il club libico dello Swehly Sports Club, campione d'Africa in carica, nella prima giornata del girone B, in programma a Belém, in Brasile. Un debutto atteso e carico di significati per la formazione umbra, chiamata subito a confermare il proprio status di una delle grandi favorite del torneo. Il girone B propone già nella giornata inaugurale due sfide di alto profilo: prima Sada Cruzeiro–Osaka Bluteon, poi, alle 17.30 locali, toccherà a Perugia contro la formazione libica, in un match che sulla carta vede gli italiani nettamente avanti ma che richiederà comunque attenzione e concentrazione.