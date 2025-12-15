Dove vedere il miracolo di San Gennaro del 16 dicembre 2025 in diretta tv | orario e canale

Il 16 dicembre 2025 si rinnova l'appuntamento con il miracolo di San Gennaro, un evento di grande importanza per Napoli e i suoi devoti. In questa occasione, il prodigio della liquefazione del sangue del santo rappresenta un momento di fede e tradizione, trasmesso in diretta tv per permettere a tutti di vivere questa storica manifestazione.

A Napoli è il giorno del prodigio di San Gennaro, il “miracolo laico” che salvò la città dall’eruzione del Vesuvio del 1631. Diretta tv su Canale 21. Fanpage.it Miracolo di San Gennaro: il sangue si scioglie - Storie italiane 19/09/2025 Dove vedere il miracolo di San Gennaro del 16 dicembre 2025 in diretta tv: orario e canale - A Napoli è il giorno del prodigio di San Gennaro, il “miracolo laico” che salvò la città dall’eruzione del Vesuvio del 1631 ... fanpage.it

San Gennaro, Miracolo di dicembre - le info - Il 16 dicembre è la terza celebrazione annuale in onore del santo patrono, una data tutta “di” e “per” Napoli, perché celebra l’evento del 16 dicembre 1631, quando una tremenda eruzione del Vesuvio ... napolitoday.it

SposaFelice Blog. Stardust Dreamer · Somewhere in My Memory (from "Home Alone"). 5 Film da vedere a Natale per tutta la famiglia Li conoscete già • Mamma ho perso l’aereo • Il Grinch • Miracolo nella 34 strada • Polar Express • Elf Io li amo - facebook.com facebook