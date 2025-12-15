© Ilrestodelcarlino.it - "Dorico Film Fest". Ha vinto Nadir Taji. Ecco tutti i premiati

E’ "Festa in famiglia" di Nadir Taji il corto vincitore del "Dorico international Film Fest 2025", conclusosi ieri alla Mole. Al regista, italiano di origini marocchine è andato il ‘Premio Stamira’, oltre al Premio Nie Wiem come miglior corto di impegno sociale. Menzione speciale della giuria di qualità (Marco Risi, Valentina Bellè e Desideria Rayner) a ‘Dead time - Tempi morti’ di Giacomo Tazzini, che si è aggiudicato anche il Premio Accademia del Cinema Renoir. Il Premio del Pubblico Dorico Moroder è andato invece a ‘Pinocchio Reborn’ di Matteo Cirillo, vincitore anche del Premio Confartigianato. Ilrestodelcarlino.it

Sigla corto dorico film festival 2018

"Dorico Film Fest". Ha vinto Nadir Taji. Ecco tutti i premiati - Ciprì: "Vedere la sala piena è l’emozione più grande". msn.com