doppio messaggio da atreju e ad atreju

Ha ragione da vendere Giorgia Meloni a emozionarsi davanti ai suoi ragazzi di Atreju. «Siete una meraviglia», ha scandito. E in tre parole ha riassunto con sacrosanto orgoglio una corsa di oltre dieci anni, ma per molti militanti – e per lei stessa – ancora più lunga: vent'anni e oltre, tutta una vita. Una vita di ostracismo subìto, di sottovalutazioni, di sorrisini, di una destra trattata sempre con sufficienza e disprezzo. Quella destra – adesso – non ha solo vinto, ma ha mostrato a tutti come farlo: con le idee, con la tenacia, con il voto dei cittadini e non con le furbizie di palazzo. Comunque la si pensi, c'è da togliersi il cappello. Iltempo.it

