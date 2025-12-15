Doppio incidente sulla Ss36 | traffico in tilt

Lunedì 15 dicembre, due incidenti sulla SS36 hanno causato gravi disagi al traffico a Monza. L'evento ha provocato una notevole congestione, compromettendo la circolazione nelle zone interessate. Ecco i dettagli sull'accaduto e le conseguenze per gli automobilisti.

Due incidenti avvenuti nella mattinata di lunedì 15 dicembre sulla Ss36 hanno mandato completamente in tilt il traffico a Monza. Incidente in galleriaIl primo è avvenuto poco dopo le 6 all'altezza della galleria urbana e ha coinvolto un mezzo pesante. Sul posto sono arrivate in codice rosso. Monzatoday.it

