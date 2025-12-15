Doppio incidente in pochi minuti e la Statale si paralizza

Lunedì 15 dicembre, la Statale 47 della Valsugana è stata teatro di un doppio incidente che ha causato una paralisi del traffico. In pochi minuti, due scontri hanno messo in crisi la circolazione lungo una delle principali vie di collegamento del Trentino, creando disagi e rallentamenti significativi.

© Trentotoday.it - Doppio incidente in pochi minuti e la Statale si paralizza Un lunedì mattina decisamente caotico quello di oggi, 15 dicembre, sulla Statale 47 della Valsugana, con due incidenti nell’arco di pochi minuti che hanno messo alle corde la regolarità del traffico e della viabilità lungo una delle principali direttrici del Trentino.Lo schianto di. Trentotoday.it VAL DI CHY – Doppio incidente nel giro di pochi minuti, sulla Sp60; coinvolte due moto Doppio incidente in pochi minuti. Paura al crossodromo di San Savino - Doppio infortunio nella mattina di ieri nel Crossodromo di San Savino in comune di Ripatransone, dove in passato qualche incidente anche serio, c’era già stato. ilrestodelcarlino.it Sbanda in curva e si ribalta con l'auto, a pochi metri di distanza un'altra macchina finisce nel fosso - CAMERANO – Doppio incidente choc nel pomeriggio in via San Germano (località Gradina), la strada che da Camerano conduce al Poggio. corriereadriatico.it Terribile #incidente, una #mucca sbuca all’improvviso: doppio impatto tra auto e furgone - facebook.com facebook Terribile #incidente, una #mucca sbuca all’improvviso: doppio impatto tra auto e furgone x.com