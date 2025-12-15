Dopo tre generazioni chiude Natali Moto | Il lavoro è cambiato
Dopo tre generazioni, Natali Moto chiude i battenti alla fine dell’anno. Fondata nel 1945 da Giovanni Natali come un piccolo negozio di riparazioni a Bergamo, l’azienda ha attraversato decenni di evoluzioni nel settore motociclistico, segnando una lunga storia familiare. La chiusura rappresenta la fine di un’epoca per questa realtà storica della città.
