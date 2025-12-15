Dopo l'incidente si aggrappa all'auto che lo trascina per 100 metri grave un 30enne | ricercato il conducente

Un grave incidente a Milano ha coinvolto due veicoli, lasciando un uomo di 30 anni ferito gravemente. Dopo essere stato trascinato per 100 metri, si è aggrappato all’auto che si è successivamente dileguata. La polizia è alla ricerca del conducente fuggitivo, mentre le condizioni del ferito destano preoccupazione.

Un incidente tra due auto a Milano si è concluso con un ferito grave: un uomo è stato trascinato per 100 metri dopo essersi aggrappato a un’auto che si è poi data alla fuga. Fanpage.it

