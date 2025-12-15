Dopo l'incidente si aggrappa all'auto che lo trascina per 100 metri grave un 30enne | ricercato il conducente

Un grave incidente a Milano ha coinvolto due veicoli, lasciando un uomo di 30 anni ferito gravemente. Dopo essere stato trascinato per 100 metri, si è aggrappato all’auto che si è successivamente dileguata. La polizia è alla ricerca del conducente fuggitivo, mentre le condizioni del ferito destano preoccupazione.

Il 30enne ha visto l’altro automobilista che stava andando via dopo l’incidente e ha provato a fermarlo - facebook.com facebook

