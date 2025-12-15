Dopo la prima nevicata invernale, Central Park si è trasformato in un incanto bianco, attirando numerosi visitatori. La magia della neve ha lasciato il passo a un cielo limpido e soleggiato, regalando ai newyorkesi un momento di meraviglia e rinascita nel cuore della città.

© Iodonna.it - Dopo la neve, il sole: la magia di Central Park a New York

New York, 15 dic. (askanews) – I newyorkesi si sono riversati in massa a Central Park per la prima nevicata invernale, dopo la precipitazione che ha imbiancato la città è tornato a splendere il sole. Battaglie di palle di neve, sci, corsa o slittino, gli abitanti della "Grande Mela" hanno approfittato della magia di questa nevicata per una giornata diversa.

