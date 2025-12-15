Donna incinta morta a Napoli il pm chiede due anni per il medico
La Procura di Napoli ha chiesto due anni di reclusione per un medico coinvolto nel caso della morte di Anna Siena, donna incinta di 36 anni deceduta tre giorni dopo una visita presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. L’accusa riguarda presunto omicidio, con il procedimento penale aperto in relazione alla gestione clinica della paziente.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura di Napoli ha chiesto due anni di reclusione per il medico finito sotto processo con l’accusa di omicidio in relazione alla morte della 36enne Anna Siena sopraggiunta tre giorni dopo essere stata visitata nell’ ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli in cui le venne diagnosticata una lombosciatalgia. Anna Siena, che non sapeva di essere incinta, si recò in ospedale con forti dolori addominali determinati – secondo quanto emerso dell’autopsia – dalle conseguenze della presenza del suo grembo di un feto morto della cui presenza i sanitari non si erano accorti. Anteprima24.it
