Domeniche a piedi positivi i primi test Ma a Pegli è polemica con i commercianti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le domeniche a piedi stanno suscitando reazioni diverse nelle diverse zone di Genova. Mentre a Oregina e Sampierdarena si registrano primi segnali di entusiasmo, a Pegli la misura ha scatenato polemiche tra i commercianti, preoccupati per i disagi legati ai parcheggi. Un dibattito che evidenzia le diverse opinioni sull'iniziativa.

domeniche a piedi positivi i primi test ma a pegli 232 polemica con i commercianti

© Ilsecoloxix.it - Domeniche a piedi, positivi i primi test. Ma a Pegli è polemica con i commercianti

Entusiasmo per l’iniziativa a Oregina e Sampierdarena. Esercenti critici a Ponente: «Solo disagi per i parcheggi». Ilsecoloxix.it

Dieci segnali che una donna ti invia quando è interessata a te.

Video Dieci segnali che una donna ti invia quando è interessata a te.

domeniche piedi positivi primiDomeniche a piedi, positivi i primi test. Ma a Pegli è polemica con i commercianti - Esercenti critici a Ponente: «Solo disagi per i parcheggi» ... ilsecoloxix.it

Domeniche a piedi, primo test il 30. I negozianti: no a chiusure definitive - Genova – La data è stata fissata: scatterà il 30 novembre il primo appuntamento delle domeniche a piedi, con una strada chiusa eccezionalmente al traffico in ognuno dei nove Municipi cittadini. ilsecoloxix.it