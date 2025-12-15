Domeniche a piedi positivi i primi test Ma a Pegli è polemica con i commercianti

Le domeniche a piedi stanno suscitando reazioni diverse nelle diverse zone di Genova. Mentre a Oregina e Sampierdarena si registrano primi segnali di entusiasmo, a Pegli la misura ha scatenato polemiche tra i commercianti, preoccupati per i disagi legati ai parcheggi. Un dibattito che evidenzia le diverse opinioni sull'iniziativa.

Domeniche a piedi, primo test il 30. I negozianti: no a chiusure definitive - Genova – La data è stata fissata: scatterà il 30 novembre il primo appuntamento delle domeniche a piedi, con una strada chiusa eccezionalmente al traffico in ognuno dei nove Municipi cittadini. ilsecoloxix.it

