Domenica bollente in casa dem Parola d’ordine | normalizzare

Domenica calda per il Partito Democratico, con tensioni e divergenze che emergono dopo la mattinata di Paperino. Nonostante la volontà di normalizzare la situazione, lo scenario interno resta complesso, riflettendo un percorso di Ri-Generazione ancora in fase di consolidamento. La parola d’ordine sembra essere stabilizzare, ma le sfide interne evidenziano un quadro più articolato.

Tutto rose e fiori in casa Pd dopo la mattinata di Paperino? Strada del percorso di Ri-Generazione serena e felice? Non sembra proprio anche se la parola d’ordine adesso è ’normalizzazione’. Chi aveva sollevato qualche dubbio sui social riguardo le dimissioni annunciate da Marco Biagioni e da scongelare a fine processo partecipativo, si è sentito a metà domenica isolato e preso di mira da critiche tanto che ha scelto di mettere da parte posizioni non allineate. I riformisti di Biffoni hanno scelto una sorta di silenzio stampa e di guardare avanti. Il consigliere regionale si è buttato a capofitto sulle questioni sociosanitarie (è presidente della Commissione regionale ad hoc) mentre Simone Faggi, uno dei più critici della gestione Biagioni, domani partecipa con Diego Blasi ad un incontro pubblico a Iolo. Lanazione.it

