Docenti neoassunti 2025 26 qual è il ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova

15 dic 2025

L’anno di prova dei docenti neoassunti nel 2025/26 rappresenta un momento cruciale per il loro percorso professionale. Il ruolo del Dirigente Scolastico è fondamentale in questa fase, garantendo supporto, supervisione e valutazione adeguata. La recente nota del Ministero dell’istruzione e del Merito fornisce le linee guida per accompagnare i docenti durante questo importante anno di formazione e crescita.

Docenti neoimmessi in ruolo 202526: pubblicata la nota del Ministero dell’istruzione e del Merito n. 95371 dell'11 dicembre 2025. La nota si occupa sia di indicare con esattezza chi deve svolgere l'anno di prova, sia i punti del percorso di formazione. Ogni docente in anno di prova viene affiancato da un collega tutor ma nel percorso è importante anche il ruolo del Dirigente scolastico. L'articolo Docenti neoassunti 202526, qual è il ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova . Orizzontescuola.it

