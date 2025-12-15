Ieri sera, mentre andava in onda l’atteso evento musicale Sarà Sanremo, Chi Vuol Essere Milionario ha conquistato la serata, dominando gli ascolti. L’appuntamento con il quiz condotto da Carlo Conti si conferma come uno dei programmi di maggiore successo, attirando l’attenzione del pubblico e sovraperformando rispetto alla concorrenza.

© Tivvusia.com - Doccia fredda per Carlo Conti: Chi Vuol Essere Milionario domina la serata

Ieri sera è andato in onda Sarà Sanremo, l’atteso evento musicale in cui sono stati scelti gli artisti in gara a Sanremo Giovani per il prossimo febbraio. Durante la serata, il pubblico ha avuto anche l’occasione di conoscere ufficialmente i 30 Big in gara, che hanno presentato i titoli dei loro brani inediti. Ascolti sotto le aspettative per Carlo Conti. Nonostante l’attesa, Sarà Sanremo ha registrato 1.733.000 spettatori con uno share del 12,3%, numeri decisamente inferiori rispetto alle aspettative. Per Carlo Conti, quindi, una serata non facile, con una vera e propria “doccia fredda” in termini di ascolti. Tivvusia.com

“Fedez si ritira da Sanremo” altra doccia fredda per Carlo Conti Cosa sta succedendo a pochi giorni

Serie D, Doccia fredda per l’Ischia: Montespaccato corsaro nonostante il rosso ferma a tre la serie di vittorie consecutive dell’Ischia, che cade allo stadio “Marcello Martoni” contro un Montespaccato cinico e determinato. Finisce 2-0 per i padroni di casa, che no - facebook.com facebook

| Beruatto: “Il gol in avvio una doccia fredda, ma poi non siamo riusciti a reagire come avremmo voluto” youtu.be/ANAUUgtMBuk #SpeziaModena 0-2 x.com