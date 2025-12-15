Nella tredicesima giornata di Divisione Regionale 1, la classifica si conferma saldamente nelle mani delle squadre senesi Valdelsa e Monteroni, entrambe vittoriose e ancora in testa alla classifica. La competizione si mantiene aperta e equilibrata, con le due formazioni che continuano a dettare il passo nel torneo.

© Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1. Valdelsa e Monteroni vincono e conservano il primato

Nella tredicesima di andata di Divisione Regionale 1 si consolida la vetta della classifica tutta senese: Valdelsa e Monteroni vincono e rimangono al primo posto a braccetto. La Simus di coach Rossi si aggiudica lo scontro diretto contro la Laurenziana imponendosi 57-45. Partita dal punteggio basso, equilibrata nei primi 2 quarti con Monteroni che prende il largo nella terza frazione conducendo fino alla fine e portandosi a casa una meritata vittoria. Vince anche la Paolo Nesi Group Poggibonsi davanti ai propri tifosi: la formazione di coach Mameli batte nettamente la Cerretese 82-64. Nonostante il +18, la partita è infece molto equilibrata con gli ospiti che conducono fino al 30’. Sport.quotidiano.net

DIVISIONE REGIONALE 1: Jokers Basket - Valdelsa

13 dicembre 2025 Campionato Divisione regionale 2 US LIVORNO. 86 PGR TM90. 75 Nella decima di campionato si affrontano us Livorno basket contro pallacanestro Grosseto. La partita si accende sin dalla palla a due, Livorno parte forte con una difesa ag - facebook.com facebook