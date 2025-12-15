DiVino Jazz Festival compie 18 anni | jazz vino e archeologia in sette comuni vesuviani

Il DiVino Jazz Festival celebra quest'anno 18 anni, portando musica, vino e archeologia in sette comuni del vesuviano. Dal 18 al 30 dicembre 2025, l’evento itinerante ideato da Gigi Di Luca offre un’esperienza unica di cultura e tradizione, unendo il fascino del jazz con le bellezze storiche della zona.

Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni. Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da  Gigi Di Luca  nella sua consueta formula itinerante. In  7 comuni dell’area vesuviana  –  Pompei,  Ercolano,  Torre del Greco,  Torre Annunziata,  Boscoreale,  Boscotrecase  e  Trecase  – va in scena la  XVIII edizione  dell’evento che coniuga musica, vino e valorizzazione del territorio. Nell’arco di due settimane il palco itinerante del DiVino Jazz accoglierà grandi artisti italiani e internazionali:  Danilo Rea,  Peppe Servillo  con gli argentini  Javier Girotto  e  Natalio Mangalavite,  Enrico Pieranunzi  con  Gabriele Mirabassi  e  Luca Bulgarelli, gli statunitensi  Eric Waddell & Abundant Life Singers, gli  Aires Tango,  Eleonora Strino trio  con ospite  Daniele Sepe, la cubana  Ana Carla Maza, gli spagnoli  Chicuelo  e  Marco Mezquida. Ildenaro.it

