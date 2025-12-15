DiVino Jazz Festival compie 18 anni | jazz vino e archeologia in sette comuni vesuviani

Il DiVino Jazz Festival celebra quest'anno 18 anni, portando musica, vino e archeologia in sette comuni del vesuviano. Dal 18 al 30 dicembre 2025, l’evento itinerante ideato da Gigi Di Luca offre un’esperienza unica di cultura e tradizione, unendo il fascino del jazz con le bellezze storiche della zona.

Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni. Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da Gigi Di Luca nella sua consueta formula itinerante. In 7 comuni dell’area vesuviana – Pompei, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase – va in scena la XVIII edizione dell’evento che coniuga musica, vino e valorizzazione del territorio. Nell’arco di due settimane il palco itinerante del DiVino Jazz accoglierà grandi artisti italiani e internazionali: Danilo Rea, Peppe Servillo con gli argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite, Enrico Pieranunzi con Gabriele Mirabassi e Luca Bulgarelli, gli statunitensi Eric Waddell & Abundant Life Singers, gli Aires Tango, Eleonora Strino trio con ospite Daniele Sepe, la cubana Ana Carla Maza, gli spagnoli Chicuelo e Marco Mezquida. Ildenaro.it

grande Dario Fo e Marco Zurzolo Band in ho visto un Re ad Alcatraz

MUSICA - Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni: dal 18 al 30 dicembre in 7 comuni del vesuviano torna l'evento diretto da Gigi Di Luca che coniuga vino e musica jazz - DiVino Jazz Festival XVIII edizione Dal 18 al 30 dicembre 2025 In 7 comuni all’ombra del Vesuvio Direzione artistica Gigi Di Luca UN FESTIVAL DA SENTIRE CON TUTTI I 5 SENSI Il DiVino Jazz Festival com ... napolimagazine.com