Disturbo cognitivo lieve | il 10% evolve in demenza in due anni
Il disturbo cognitivo lieve rappresenta una condizione di deterioramento delle funzioni cognitive che può evolversi nel tempo. Studi recenti evidenziano come circa il 10% delle persone con questa diagnosi sviluppi una forma di demenza entro due anni. Questi dati sottolineano l'importanza di monitorare attentamente i soggetti a rischio e di intervenire tempestivamente.
Una buona percentuale delle persone con un disturbo cognitivo lieve, il 10 per cento, progredisce verso una forma di demenza nell'arco di due anni. Il 20 per cento mostra invece un declino cognitivo consistente rispetto al tempo 0, pur permanendo ancora in una condizione di Mci, cioè di Mild Cognitive Impairment. Sono i primi risultati emersi dall'analisi di una coorte di 1.022 soggetti seguiti in quattro centri clinici europei (Madrid, Oslo, Helsinki e Roma), presentati oggi a Roma in occasione dell'XI ed ultima Assemblea Generale del progetto europeo Artificial Intelligence MIND (AI-MIND) organizzata da IRCCS San Raffaele Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore
