Disturbo cognitivo lieve | il 10% evolve in demenza in due anni Presentati a Roma i risultati del progetto europeo AI-MIND Rossini IRCCS San Raffaele | il rischio è più alto nelle coorti del Nord Europa

A Roma sono stati presentati i risultati del progetto europeo AI-MIND Rossini, condotto dall'IRCCS San Raffaele, che evidenziano come circa il 10% dei soggetti con disturbo cognitivo lieve evolva in demenza in due anni, con un rischio più elevato nelle coorti del Nord Europa. Lo studio analizza il decorso e i fattori di rischio di questa condizione.

Circa il 10% dei soggetti con disturbo cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment, MCI) arruolati nello studio europeo AI-MIND è progredito verso una forma di demenza nell'arco di 24 mesi, mentre circa il 20% ha mostrato un declino cognitivo consistente rispetto al tempo 0, pur permanendo ancora in una condizione di MCI. Si tratta dei primi risultati emersi dall'analisi di una coorte di 1.022 soggetti seguiti in quattro centri clinici europei (Madrid, Oslo, Helsinki e Roma), presentati oggi a Roma in occasione dell'XI ed ultima Assemblea Generale del progetto europeo Artificial Intelligence MIND (AI-MIND) organizzata da IRCCS San Raffaele Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore

