Disturbo cognitivo lieve il 10% evolve in demenza in due anni | i risultati del progetto europeo AI-MIND

Il disturbo cognitivo lieve (MCI) rappresenta un importante stadio intermedio tra il normale invecchiamento e la demenza. Uno studio europeo, AI-MIND, ha evidenziato che il 10% dei pazienti con MCI sviluppa demenza entro due anni, mentre un ulteriore 20% sperimenta un peggioramento cognitivo significativo. I risultati forniscono spunti utili per la diagnosi e il monitoraggio precoce di questa condizione.

Circa il 10% dei soggetti con disturbo cognitivo lieve (MCI) arruolati nello studio europeo AI-MIND è progredito verso una forma di demenza nell'arco di 24 mesi, mentre un ulteriore 20% ha mostrato un declino cognitivo significativo pur rimanendo nella condizione di MCI. I risultati emergono dall'analisi di su 1.022 persone seguite in quattro centri clinici europei a Madrid, Oslo, Helsinki e Roma. I risultati sono stati presentati oggi a roma durante l'undicesima e ultima Assemblea Generale del progetto. L'evento è stato organizzato dall' IRCCS San Raffaele Roma, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore

