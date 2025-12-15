Disturbo cognitivo lieve i risultati di AI-Mind | Il 10% evolve in demenza in due anni
L'articolo presenta i risultati di AI-Mind, uno studio che analizza l'evoluzione del disturbo cognitivo lieve. Secondo i dati raccolti, circa il 10% dei soggetti con questa condizione sviluppa una forma di demenza entro due anni. L'indagine fornisce importanti spunti sulle potenzialità predittive delle tecnologie di intelligenza artificiale nel monitoraggio delle malattie neurodegenerative.
Una buona percentuale dei casi di soggetti con un disturbo cognitivo lieve, il 10 per cento, progredisce verso una forma di demenza nell'arco di due anni. Il 20 per cento mostra invece un declino cognitivo consistente rispetto al tempo 0, pur permanendo ancora in una condizione di Mci, cioè di Mild Cognitive Impairment. Sono i primi risultati emersi dall’analisi di una coorte di 1.022 soggetti seguiti in quattro centri clinici europei (Madrid, Oslo, Helsinki e Roma), presentati oggi a Roma in occasione dell’XI ed ultima Assemblea Generale del progetto europeo Artificial Intelligence Mind (AI-Mind) organizzata da Irccs San Raffaele Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore (prodessoressa Rossella Di Bidino), Irccs Fondazione Policlinico A. Ilgiornale.it
