Distrugge i mobili di casa perché non trova un libro e minaccia di morte la compagna | 37enne arrestato

Un uomo di 37 anni di Varese è stato arrestato per maltrattamenti ripetuti nei confronti della compagna, anche alla presenza dei figli minori. L'uomo ha distrutto i mobili di casa e minacciato di morte la partner, suscitando grave preoccupazione e richieste di intervento da parte delle autorità.

Un 37enne di Varese è stato arrestato per maltrattamenti continui ai danni della compagna, anche davanti ai figli di 9 e 11 anni. L'uomo l'avrebbe costretta a fuggire di casa per mettersi in salvo da lui.

