Disney sposa l’Intelligenza artificiale | investimento da un miliardo

Disney inaugura una nuova era integrando l’intelligenza artificiale nelle sue produzioni e strategie di business. Con un investimento di un miliardo di dollari, il colosso dell’intrattenimento punta a rivoluzionare contenuti e innovazione, coinvolgendo personaggi iconici come Cenerentola, Topolino e Capitan America. Un passo deciso verso il futuro digitale, che promette di trasformare l’esperienza degli spettatori.

© Panorama.it - Disney sposa l'Intelligenza artificiale: investimento da un miliardo E alla fine anche Cenerentola, Topolino e Capitan America cedono al fascino e agli introiti dell'Intelligenza artificiale. Walt Disney Company investirà 1 miliardo di dollari in OpenAI e concederà in licenza oltre 200 dei suoi personaggi per l'uso su Sora, il sistema di generazione video tramite intelligenza artificiale. Per la prima volta l'universo Disney (da Cenerentola a Topolino, da Capitan America a Darth Vader) accetta di farsi "tradurre" digitalmente da un'AI generativa. È un cambio di rotta netto: fino a oggi gli studios hollywoodiani avevano mantenuto un atteggiamento estremamente prudente verso le aziende di AI.