Disintegrata la vetrina di un ristorante

Nella notte, un ristorante è stato preso di mira da ignoti che hanno distrutto la vetrina con strumenti contundenti. L'episodio si è verificato a pochi passi da via Pozzo Campana, dove alcuni individui hanno agito con violenza, lasciando dietro di sé danni e sconcerto.

La vetrina spaccata, forse con una mazza oppure con una grossa pietra. E tutto a poche decine di metri da via Pozzo Campana dove ieri notte alcuni malitenzionati hanno colpito duro (servizio qui sopra). Vittima dell' atto vandalico o del tentativo di furto – questo è ancora da chiarire – sempre nella notte tra sabato e domenica, il ristorante La Pecora Nera polpette & Co. che sta appunto in via Baldeschi 5, proprio in cima all'Acquedotto. A raccontare quanto accaduto è il proprietario del ristorante, Leonardo Casaioli. "Ieri mattina al mio arrivo ho trovato il vetro della porta d'ingresso praticamente disintegrato – racconta a La Nazione –.