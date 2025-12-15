Disegni e una lettera a Sammichele la dedica dei piccoli alunni ai carabinieri | Grazie per il vostro lavoro

A Sammichele, i piccoli alunni hanno realizzato disegni e scritto una lettera per ringraziare i carabinieri, intervenuti recentemente presso l’istituto in occasione delle elezioni regionali pugliesi. Un gesto di riconoscenza e apprezzamento per il loro impegno e il servizio svolto alla comunità.

I piccoli alunni hanno voluto omaggiare, con alcuni disegni, i carabinieri che, in occasione delle scorse elezioni regionali pugliesi, sono stati 'ospiti' della Istituto. I militari della compagnia di Gioia del Colle si sono recati nella scuola primaria 'Giuseppe Verdi' di Sammichele di Bari per.