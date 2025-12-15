Discobolo in festa tre saccensi con la Fiamma Olimpica

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina sta proseguendo il suo percorso, attraversando diverse regioni italiane. Dopo aver attraversato il Tirreno e la Sardegna, è arrivata in Sicilia e domani sarà in provincia di Agrigento, per poi proseguire verso Siracusa, coinvolgendo comunità e territori nel clima di festa e celebrazione olimpica.

Immagine generica

Dopo aver attraversato il Tirreno e raggiunto la Sardegna, la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina è approdata in Sicilia e domani farà tappa in provincia di Agrigento, per poi proseguire verso Siracusa. Tra i tedofori che illumineranno il percorso figurano con orgoglio tre. Agrigentonotizie.it