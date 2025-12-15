Discobolo in festa tre saccensi con la Fiamma Olimpica

La Fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina sta proseguendo il suo percorso, attraversando diverse regioni italiane. Dopo aver attraversato il Tirreno e la Sardegna, è arrivata in Sicilia e domani sarà in provincia di Agrigento, per poi proseguire verso Siracusa, coinvolgendo comunità e territori nel clima di festa e celebrazione olimpica.

Dopo aver attraversato il Tirreno e raggiunto la Sardegna, la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina è approdata in Sicilia e domani farà tappa in provincia di Agrigento, per poi proseguire verso Siracusa. Tra i tedofori che illumineranno il percorso figurano con orgoglio tre.