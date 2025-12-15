Diritti | Sensi Pd ' non molliamo su 1110 dissidenti ancora detenuti in Bielorussia'

Il fronte dei diritti umani continua a essere sotto pressione, con numerosi dissidenti ancora detenuti in Bielorussia. La situazione internazionale si fa sempre più complessa, tra atti di repressione e violazioni delle libertà fondamentali, evidenziando la necessità di un impegno costante per la difesa dei diritti e delle libertà civili nel mondo.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Viviamo un tempo oscuro e incerto, avvelenato dalll'antisemitismo o in cui il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi viene arrestata e manganellata. Ma siamo anche in un tempo in cui hanno ritrovato la libertà dalle carceri di Lukashenko 123 detenuti politici dopo anni di prigionia. E' un momento di felicità immensa che non ci deve, però, farci deflettere dal ricordare che ci sono ancora 1110 prigionieri nelle segrete del regime, politici, attivisti, giornalisti. Non molliamo su antisemitismo, non molliamo sui dissidenti bielorussi”. Lo ha detto intervenendo in aula il senatore del Pd Filippo Sensi. Iltempo.it

