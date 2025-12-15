Dirette social e sito web per vendere falsi del lusso | scoperto traffico da 2 milioni di euro
AGI - La Guardia di finanza di Siracusa ha smantellato un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti che operava attraverso dirette sui social network e un sito internet appositamente realizzato. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato alla denuncia di tre persone – due residenti a Siracusa e una a Catania – per ricettazione e commercio di articoli falsi, oltre al sequestro di migliaia di prodotti e beni per circa 300 mila euro, tra cui una Lamborghini Urus. Una villa trasformata in boutique clandestina. Agi.it
