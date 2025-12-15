Diplomi e lodi | il classico Morgagni celebra i suoi studenti con un omaggio speciale

Sabato scorso, l’aula Magna del liceo Morgagni ha ospitato la tradizionale Festa dei diplomi, un momento di celebrazione per gli studenti che hanno concluso con successo il loro percorso scolastico. Il dirigente scolastico Marco Lega e i coordinatori delle quinte hanno partecipato alla cerimonia, consegnando i diplomi e rendendo omaggio ai risultati degli studenti.

