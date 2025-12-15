Diplomi e lodi | il classico Morgagni celebra i suoi studenti con un omaggio speciale

Sabato scorso, l’aula Magna del liceo Morgagni ha ospitato la tradizionale Festa dei diplomi, un momento di celebrazione per gli studenti che hanno concluso con successo il loro percorso scolastico. Il dirigente scolastico Marco Lega e i coordinatori delle quinte hanno partecipato alla cerimonia, consegnando i diplomi e rendendo omaggio ai risultati degli studenti.

© Forlitoday.it - Diplomi e lodi: il classico Morgagni celebra i suoi studenti con un omaggio speciale Sabato scorso l’aula Magna del liceo Morgagni ha ospitato la tradizionale Festa dei diplomi. Il dirigente scolastico Marco Lega, insieme ai coordinatori delle quinte dell’anno scolastico 202425, ha accolto gli studenti per consegnare loro i diplomi. Era presente anche il presidente del consiglio. Forlitoday.it Francesco Milanesi. Leinad · Christmas classics. Che emozione, Lodi! Con l’accensione dell’albero in piazza della Vittoria abbiamo dato ufficialmente il via alla Magia delle Feste. La piazza si è illuminata insieme ai sorrisi di chi era presente, trasformando - facebook.com facebook