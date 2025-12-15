Diplomi e lodi | il classico Morgagni celebra i suoi studenti con un omaggio speciale

Lo scorso sabato, l’aula Magna del liceo Morgagni ha fatto da cornice alla Festa dei diplomi, un evento tradizionale che celebra gli studenti meritevoli. Il dirigente scolastico Marco Lega e i coordinatori delle quinte hanno consegnato i diplomi, riconoscendo gli sforzi e i successi degli studenti dell’anno scolastico 2024/25 in un momento di grande festa e soddisfazione.

