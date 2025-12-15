dinosauri alti 10 metri in lombardia le orme scoperte per caso da un fotografo quella notte non ho chiuso occhio

Una scoperta sorprendente in Lombardia: migliaia di orme di dinosauri alti 10 metri sono state trovate per caso da un fotografo, che ricorda con stupore quella notte. Le tracce, lasciate da branchi in movimento, si estendono su un vasto sito alpino, diventando il più grande della regione e offrendo nuove importanti prospettive sulla preistoria locale.

Si muovevano in branchi. E hanno lasciato migliaia di orme. Una valle dei dinosauri estesa per chilometri nel sito più grande delle Alpi, in Lombardia. Uno dei maggiori al mondo. È un’eccezionale scoperta, destinata a impegnare paleontologi e geologi per i prossimi decenni, quella effettuata sulle Alpi della Valtellina, dove a quote fra i 2.500 e i 2.800 metri sono emerse tracce lasciate da dinosauri che dovrebbero appartenere ai grandi erbivori circa 210 milioni di anni fa. Valtellina, trovato un ecosistema preistorico risalente a 280 milioni di anni fa Le orme. Orme grandi, fino a 40 centimetri di diametro, prodotte in gran parte da animali ad andatura bipede: prosauropodi, erbivori dal collo lungo e testa piccola considerati gli antenati dei grandi sauropodi del Giurassico come il famoso brontosauro. Ilgiorno.it

