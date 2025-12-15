Dimenticatevi il triangolo | il vero mistero delle Bermuda è nascosto 20 km sotto il mare

Il Triangolo delle Bermuda è noto per le storie di navi e aerei scomparsi, alimentando misteri e teorie. Tuttavia, recenti studi suggeriscono che il vero enigma si trovi molto più in profondità, a circa 20 chilometri sotto il livello del mare, dove si celano segreti ancora inesplorati e affascinanti.

Il Triangolo delle Bermuda è famoso per le sue leggende su navi e aerei scomparsi, ma la vera scoperta, secondo gli scienziati, si trova a 20 chilometri sotto la superficie dell'oceano. Un team di ricercatori ha infatti individuato un'enorme e misteriosa struttura rocciosa nascosta proprio sotto l'arcipelago. Questa placca, spessa ben 20 km, è un'anomalia geologica: normalmente sotto la crosta oceanica ci si aspetterebbe di trovare direttamente il mantello terrestre. Invece, qui c'è questo strato aggiuntivo di roccia meno densa rispetto al materiale circostante, una formazione mai vista in nessun altro luogo del pianeta.