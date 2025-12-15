Diletta Leotta le prime foto social con il pancione
Diletta Leotta condivide sui social le prime foto del suo pancione, pochi giorni dopo aver annunciato la gravidanza insieme al compagno Loris Karius e alla figlia Aria. Un momento speciale che testimonia l’attesa e l’emozione di questa nuova avventura, lasciando trapelare la gioia e l’affetto che circondano questa importante fase della sua vita.
Dopo l’ annuncio condiviso qualche giorno fa insieme al compagno Loris Karius e alla figlia Aria, Diletta Leotta torna sui social mostrando per la prima volta da sola il pancione. Le immagini segnano un nuovo momento di questo percorso, più intimo e personale, che arriva dopo la comunicazione ufficiale della sua seconda gravidanza. La conduttrice è riuscita a mantenere il massimo riserbo finora, scegliendo di rendere pubblica l'attesa di un altro bambino solo quando il pancione è diventato chiaramente visibile. Una discrezione che non è passata inosservata e che ha colpito positivamente i fan, abituati a seguirla quotidianamente, ma anche a rispettare i suoi tempi. Ilgiornale.it
