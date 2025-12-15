Dicembre in scena a Sala Ichòs | danza teatro e nuove visioni

A dicembre, Sala Ichòs a San Giovanni a Teduccio propone un ricco cartellone di danza, teatro e nuove visioni. Tra anteprime, innovativi linguaggi e ritorni artistici, l’evento conclude l’anno culturale con un folto programma che celebra la scena contemporanea e il fermento creativo del territorio.

Il 19 dicembre il teatro presenterà ufficialmente la stagione 2026, un cartellone che punta a consolidare.