Diao esce dal campo in lacrime per infortunio | rischia la Coppa d'Africa scoppia la polemica

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio di Diao durante la partita ha suscitato grande preoccupazione in Senegal. Uscito dal campo in lacrime, il giocatore potrebbe essere costretto a rinunciare alla partecipazione alla Coppa d'Africa, generando polemiche e tensioni tra tifosi e tifoserie. La vicenda mette in evidenza le conseguenze di un infortunio che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla squadra nazionale.

Immagine generica

L'infortunio di Diao tiene tutto il Senegal con il fiato sospeso: è uscito dal campo in lacrime dopo aver accusato un problema fisico, rischia di non giocare la Coppa d'Africa. Fanpage.it

?FULL????????,???«????»??????????,???????,????????????#?? #??

Video ?FULL????????,???«????»??????????,???????,????????????#?? #??

diao esce campo lacrimeDiao esce dal campo in lacrime per infortunio: rischia la Coppa d’Africa, scoppia la polemica - L'infortunio di Diao tiene tutto il Senegal con il fiato sospeso: è uscito dal campo in lacrime dopo aver accusato un problema fisico, rischia di non ... fanpage.it

diao esce campo lacrimeRoma-Como 0-0 | Diao OUT in lacrime: Coppa d'Africa ? Chiesto un rigore | OneFootball - La 15ª giornata di Serie A si chiude questa sera con il gran posticipo dell'Olimpico tra Roma e Como. onefootball.com