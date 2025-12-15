Diao esce dal campo in lacrime per infortunio | rischia la Coppa d'Africa scoppia la polemica

L'infortunio di Diao durante la partita ha suscitato grande preoccupazione in Senegal. Uscito dal campo in lacrime, il giocatore potrebbe essere costretto a rinunciare alla partecipazione alla Coppa d'Africa, generando polemiche e tensioni tra tifosi e tifoserie. La vicenda mette in evidenza le conseguenze di un infortunio che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla squadra nazionale.

L'infortunio di Diao tiene tutto il Senegal con il fiato sospeso: è uscito dal campo in lacrime dopo aver accusato un problema fisico, rischia di non giocare la Coppa d'Africa. Fanpage.it ?FULL????????,???«????»??????????,???????,????????????#?? #?? Diao esce dal campo in lacrime per infortunio: rischia la Coppa d’Africa, scoppia la polemica - L'infortunio di Diao tiene tutto il Senegal con il fiato sospeso: è uscito dal campo in lacrime dopo aver accusato un problema fisico, rischia di non ... fanpage.it

Roma-Como 0-0 | Diao OUT in lacrime: Coppa d'Africa ? Chiesto un rigore | OneFootball - La 15ª giornata di Serie A si chiude questa sera con il gran posticipo dell'Olimpico tra Roma e Como. onefootball.com

Il Cane Capace. . “Se ti stendi a terra ti sottometti al tuo cane.” “Se il cane esce prima di te capisce che è il capobranco” “Se il cane sale sul letto/divano diventa dominante”. È il 2025, quasi 2026, e si sentono ancora dire queste frasi. Ed è estremamente triste p - facebook.com facebook