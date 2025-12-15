Di Napoli sulla corsa scudetto | Ecco quando capiremo chi può vincerlo 

Arturo Di Napoli analizza la corsa scudetto, indicando i momenti chiave e le situazioni che potranno svelare quale squadra avrà maggiori possibilità di conquistare il titolo italiano. Nel suo intervento, l’ex attaccante fornisce spunti e previsioni su quando si potrà davvero capire chi sarà il favorito per la vittoria finale.

Inter News 24 Arturo Di Napoli ha parlato della corsa scudetto, indicando quando a suo dire potremmo capire chi potrà vincere il tricolore. L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato della corsa scudetto ai microfoni di TMW Radio. Vediamo che cosa ha detto nello specifico. QUI LE ULTIME SULL’INTER LO SCUDETTO – «Con questo andazzo, sarà marzo-aprile che capiremo chi se la giocherà per il titolo. Ogni settimana ora cambia qualcosa in testa. Per me ora non c’è nessuna che può allungare» IL NAPOLI – «Meret aveva un dialogo con la linea difensiva importante, sta mancando. Conte sta limitando i danni, visti gli infortuni. Internews24.com

