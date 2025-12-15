Di Napoli sulla corsa scudetto | Ecco quando capiremo chi può vincerlo
Arturo Di Napoli analizza la corsa scudetto, indicando i momenti chiave e le situazioni che potranno svelare quale squadra avrà maggiori possibilità di conquistare il titolo italiano. Nel suo intervento, l’ex attaccante fornisce spunti e previsioni su quando si potrà davvero capire chi sarà il favorito per la vittoria finale.
Inter News 24 Arturo Di Napoli ha parlato della corsa scudetto, indicando quando a suo dire potremmo capire chi potrà vincere il tricolore. L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato della corsa scudetto ai microfoni di TMW Radio. Vediamo che cosa ha detto nello specifico. QUI LE ULTIME SULL’INTER LO SCUDETTO – «Con questo andazzo, sarà marzo-aprile che capiremo chi se la giocherà per il titolo. Ogni settimana ora cambia qualcosa in testa. Per me ora non c’è nessuna che può allungare» IL NAPOLI – «Meret aveva un dialogo con la linea difensiva importante, sta mancando. Conte sta limitando i danni, visti gli infortuni. Internews24.com
BORDOCAM SCUDETTO NAPOLI: Conte-Cam, lacrime De Laurentiis-McTominay ed emozioni al Maradona | DAZN
Pellegatti a TMW – “Corsa scudetto a tre? Temo di più il mio Milan rispetto al Napoli e l’Inter, ecco il motivo” - Carlo Pellegatti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove tra i vari argomenti, si è anche soffermato sulla possibile corsa scudetto a tre, con protagoniste Napoli, Inter e Milan. mondonapoli.it
Camolese parla così della vetta condivisa dal Milan di Allegri e il Napoli di Conte. Ecco la sua opinione sulla corsa Scudetto - Ecco la sua opinione sulla corsa Scudetto La Serie A è attualmente teatro di una battaglia entusiasmante, con ben q ... milannews24.com
La prima corsa della nuova stagione all'Ippodromo di Napoli ce la aggiudichiamo noi grazie al debutto vincente di AURELIANUS. Un bel due anni figlio di Saxon Warrior che ottiene il successo senza particolari problemi sui 1500 - facebook.com facebook
Mourinho sulla corsa scudetto: "Il titolo se lo giocheranno Inter, Napoli e Milan" x.com