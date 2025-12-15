Di baci e lividi Le anime che Nan Goldin ha amato e ritratto

Nan Goldin è una fotografa che cattura con intensità le emozioni più profonde, rivelando le storie di amori, sofferenze e desideri attraverso i suoi scatti. In questo articolo si esplorano le sue opere e le anime che ha amato e ritratto, evidenziando il suo talento nel trasformare il dolore e la passione in arte visiva.

In uno strepitoso articolo del New Yorker del 1998, Peter Schjeldahl scriveva: "Nan Goldin è due persone: una sentimentale affamata d'affetto e un'esteta adamantina, che si fondono per farne una de. Libertà e dannazione, squallore e tenerezza. La retrospettiva dedicata alla fotografa.