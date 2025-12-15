Netflix annuncia la data di uscita della seconda stagione di Devil May Cry, prevista per il 12 maggio 2026. L'anime, diretto da Adi Shankar, promette un rinnovamento stilistico e narrativo, espandendo la mitologia della serie e introducendo Vergil come protagonista centrale.

© Movieplayer.it - Devil May Cry 2: Netflix fissa la data e rilancia la serie animata più ambiziosa ispirata ai videogiochi

Netflix conferma l'uscita della seconda stagione di Devil May Cry, fissata per il 12 maggio 2026. L'anime firmato da Adi Shankar promette un cambio netto di tono e stile, ampliando la mitologia della serie e introducendo finalmente Vergil come figura centrale. Tra gli adattamenti videoludici più riusciti del catalogo Netflix, Devil May Cry si prepara a tornare con una seconda stagione che punta dichiaratamente più in alto. Nuova data, nuova estetica e una svolta narrativa annunciata dallo stesso Adi Shankar delineano un progetto deciso a ridefinire le proprie ambizioni. Una data ufficiale e un progetto che vuole crescere per Devil May Cry Netflix continua a investire con decisione nell'animazione ispirata ai grandi franchise videoludici, e Devil May Cry rappresenta uno dei risultati più solidi di questa strategia. Movieplayer.it

Devil May Cry: Season 2 | First Look | Netflix

Devil May Cry 2: Netflix svela finalmente la data d'uscita del sequel - Dopo mesi d'attesa, Netflix fissa il ritorno di Dante nel 2026: la stagione 2 cambia tono, mette Vergil al centro e alza l'asticella. anime.everyeye.it