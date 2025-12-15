Deve farlo Landini contro Sinner esplode il caso Parole pesantissime

L’intervista rilasciata dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, ha innescato una discussione complessa che intreccia le sfere dell’economia, della politica fiscale e della popolarità sportiva. Affrontando temi cruciali come lo sciopero generale e l’ultima manovra economica del governo Meloni, Landini ha inaspettatamente spostato l’attenzione sul mondo del tennis, introducendo una proposta di riforma fiscale che ha come involontario protagonista il campione altoatesino Jannik Sinner. Questa mossa non solo evidenzia la volontà del sindacalista di riportare al centro del dibattito la questione della patrimoniale, ma utilizza anche la figura di un atleta di successo internazionale per rendere la discussione più tangibile e vicina al sentire comune. Thesocialpost.it

