Detenzione domiciliare e DASPO urbano | arrestato 56enne alla stazione di Parma

Il 6 dicembre 2025, presso la stazione ferroviaria di Parma, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 56 anni, cittadino algerino, coinvolto in attività che hanno richiesto un intervento immediato. L'episodio si inserisce in un più ampio quadro di controlli e misure di sicurezza nelle aree pubbliche della città.

© Parmatoday.it - Detenzione domiciliare e DASPO urbano: arrestato 56enne alla stazione di Parma Nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre 2025 la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino algerino di 56 anni presso la stazione ferroviaria di Parma. L’uomo, già noto agli uffici di polizia e destinatario nelle scorse settimane di un DASPO urbano emesso dal Questore di Parma, è stato fermato per. Parmatoday.it BOTTE E VIOLENZA NEI BAR, DOMICILIARI PER 55 ENNE E DASPO URBANO 37 ENNE Spaccio, risse e parcheggi abusivi: a Bari emessi 8 Daspo in dieci giorni. Coinvolto anche un minorenne - Un Daspo urbano riguarda un pregiudicato sorpreso ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore nelle aree di ... lagazzettadelmezzogiorno.it L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato raggiunto da un ordine di detenzione domiciliare emesso dalla Procura di Roma per fatti risalenti al 2019 ai danni del gestore di un locale. - facebook.com facebook