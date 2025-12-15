Detenuto evaso | è ancora caccia all' uomo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le ricerche del detenuto evaso dal carcere di Coroneo domenica 14 dicembre. Le forze dell'ordine, tra cui polizia penitenziaria, carabinieri e polizia di Stato, sono ancora impegnate nelle operazioni di ricerca per rintracciare il fuggitivo. L'episodio ha attirato l'attenzione dell'intera comunità, mentre le ricerche proseguono senza sosta.

Immagine generica

Ancora in corso le ricerche del detenuto evaso dal Coroneo ieri, domenica 14 dicembre. Al lavoro la polizia penitenziaria, con il supporto dei carabinieri e della polizia di Stato. L’uomo, stando a quanto denuncia la Uilpa polizia penitenziaria, è evaso utilizzando i ponteggi in uso per i lavori. Triesteprima.it

detenuto evaso 232 cacciaSalta dai ponteggi ed evade dal carcere: &#232; caccia al detenuto - È riuscito a eludere i controlli e a uscire dalla casa circondariale del Coroneo ... today.it

detenuto evaso 232 cacciaDetenuto evade dal carcere: caccia all'uomo dal Porto vecchio al Carso per rintracciare il 31enne Khan Nasir - &#232; riuscito a fuggire dal penitenziario scavalcando il muro di cinta. msn.com