Detenuto evaso | è ancora caccia all' uomo

Continuano le ricerche del detenuto evaso dal carcere di Coroneo domenica 14 dicembre. Le forze dell'ordine, tra cui polizia penitenziaria, carabinieri e polizia di Stato, sono ancora impegnate nelle operazioni di ricerca per rintracciare il fuggitivo. L'episodio ha attirato l'attenzione dell'intera comunità, mentre le ricerche proseguono senza sosta.

Ancora in corso le ricerche del detenuto evaso dal Coroneo ieri, domenica 14 dicembre. Al lavoro la polizia penitenziaria, con il supporto dei carabinieri e della polizia di Stato. L'uomo, stando a quanto denuncia la Uilpa polizia penitenziaria, è evaso utilizzando i ponteggi in uso per i lavori.

Detenuto evade dal carcere: caccia all'uomo dal Porto vecchio al Carso per rintracciare il 31enne Khan Nasir - è riuscito a fuggire dal penitenziario scavalcando il muro di cinta. msn.com

È in corso un ampio dispiegamento di forze di polizia in tutta la città di Trieste per rintracciare Khan Nasir, detenuto di 31 anni evaso oggi dal carcere di Trieste scavalcando il muro della zona passeggio. L’articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook

Ancora ricercato Taulant Toma, il detenuto evaso dal carcere milanese di Opera. Il 41enne albanese deve scontare una condanna fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di stupefacenti. Qualcuno ha informazioni utili per rintracciarlo #chilhavisto x.com