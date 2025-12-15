Detenuto evade saltando sui ponteggi per la ristrutturazione del carcere e fugge in strada a Trieste

Un detenuto di 31 anni ha evaso il carcere di Trieste nel tardo pomeriggio di domenica, saltando sui ponteggi installati per la ristrutturazione e fuggendo poi in strada. L'episodio ha suscitato preoccupazione e allarme tra le autorità, mentre le operazioni di ricerca sono in corso per rintracciare il fuggitivo.

