Detenuto evade saltando sui ponteggi per la ristrutturazione del carcere e fugge in strada a Trieste

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto di 31 anni ha evaso il carcere di Trieste nel tardo pomeriggio di domenica, saltando sui ponteggi installati per la ristrutturazione e fuggendo poi in strada. L'episodio ha suscitato preoccupazione e allarme tra le autorità, mentre le operazioni di ricerca sono in corso per rintracciare il fuggitivo.

Il fuggitivo è un 31enne che è evaso nel tardo pomeriggio di domenica dai passeggi provvisori per i lavori di ristrutturazione del carcere di Trieste. L'uomo si è nascosto durante l'ora d'aria ed è arrivato direttamente in strada. Fanpage.it

