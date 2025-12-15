Detenuto evade dal carcere di Trieste sfruttando i ponteggi installati per la ristrutturazione

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto ha approfittato dei ponteggi temporanei installati durante i lavori di ristrutturazione del carcere di Trieste per evadere. L'episodio si è verificato durante le operazioni di ristrutturazione del carcere del Coroneo, creando sconcerto e mettendo in luce le criticità legate alla sicurezza durante i lavori in corso.

detenuto evade dal carcere di trieste sfruttando i ponteggi installati per la ristrutturazione

© Dayitalianews.com - Detenuto evade dal carcere di Trieste sfruttando i ponteggi installati per la ristrutturazione

ABBONATI A DAYITALIANEWS La fuga dal Coroneo durante i lavori di ristrutturazione. Ha approfittato dei ponteggi temporanei installati per lavori di ristrutturazione per mettere in atto una evasione clamorosa dal carcere del Coroneo, a Trieste. Protagonista della fuga è K. N., detenuto pachistano di 31 anni, riuscito ad allontanarsi dalla struttura senza essere notato. L’evasione scoperta nel pomeriggio. L’episodio è avvenuto il 14 dicembre ed è stato reso noto dal sindacato di polizia penitenziaria Uilpa. In una nota, il segretario generale Gennarino De Fazio ha riferito che il detenuto, in attesa di primo giudizio, è riuscito a fuggire utilizzando i passeggi provvisori allestiti per gli interventi edilizi. Dayitalianews.com

29/10/2019 - FALSO ALLARME DAVANTI AL CARCERE: E' TRIESTE CHE HA CAMBIATO PELLE

Video 29/10/2019 - FALSO ALLARME DAVANTI AL CARCERE: E' TRIESTE CHE HA CAMBIATO PELLE

detenuto evade carcere triesteTrieste, detenuto evaso dal carcere del Coroneo: ricerche in corso - Sovraffollamento, carenza di personale e strutture precarie rendono le carceri italiane vulnerabili: l’evasione di un detenuto a Trieste ne è l’ennesima conferma. notizie.it

detenuto evade carcere triesteEvade un detenuto dal carcere di Trieste, ha sfruttato le impalcature dei lavori di ristrutturazione - Un detenuto di 31 anni è evaso dal carcere di Trieste sfruttando le impalcature dei lavori. virgilio.it