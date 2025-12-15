Detenuto evade dal carcere di Trieste sfruttando i ponteggi installati per la ristrutturazione

Un detenuto ha approfittato dei ponteggi temporanei installati durante i lavori di ristrutturazione del carcere di Trieste per evadere. L'episodio si è verificato durante le operazioni di ristrutturazione del carcere del Coroneo, creando sconcerto e mettendo in luce le criticità legate alla sicurezza durante i lavori in corso.

La fuga dal Coroneo durante i lavori di ristrutturazione. Ha approfittato dei ponteggi temporanei installati per lavori di ristrutturazione per mettere in atto una evasione clamorosa dal carcere del Coroneo, a Trieste. Protagonista della fuga è K. N., detenuto pachistano di 31 anni, riuscito ad allontanarsi dalla struttura senza essere notato. L'evasione scoperta nel pomeriggio. L'episodio è avvenuto il 14 dicembre ed è stato reso noto dal sindacato di polizia penitenziaria Uilpa. In una nota, il segretario generale Gennarino De Fazio ha riferito che il detenuto, in attesa di primo giudizio, è riuscito a fuggire utilizzando i passeggi provvisori allestiti per gli interventi edilizi.

Evade un detenuto dal carcere di Trieste, ha sfruttato le impalcature dei lavori di ristrutturazione - Un detenuto di 31 anni è evaso dal carcere di Trieste sfruttando le impalcature dei lavori. virgilio.it

TRIESTE.DETENUTO EVADE DAL CARCERE. Un detenuto d'origine pakistana, trentunenne, in attesa di primo giudizio, è evaso nel tardo pomeriggio dai passeggi, provvisori per i lavori di ristrutturazione in essere, della Casa Circondariale di Trieste. Sono in - facebook.com facebook

