Destinazione Sanremo Francesco Renga ha fatto undici | svelata la sua canzone

Francesco Renga torna protagonista al Festival di Sanremo, partecipando per l'undicesima volta con la sua nuova canzone,

Destinazione Sanremo, per l'undicesima volta: Francesco Renga (di nuovo) alla carica del Festival di Sanremo. È l'unico bresciano in gara alla 76° edizione del Festival della canzone italiana, in scena dal 24 al 28 febbraio 2026. Poco prima dello scoccare della mezzanotte di lunedì 15 dicembre è. Bresciatoday.it

