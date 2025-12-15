Dejan Lovren prende di mira Carragher nella difesa di Mo Salah

Dejan Lovren risponde alle recenti dichiarazioni di Jamie Carragher su Mohamed Salah, alimentando il dibattito tra ex calciatori e tifosi. La polemica si accende dopo i commenti dell’esperto riguardo le prestazioni dell’attaccante del Liverpool, suscitando reazioni contrastanti e riaccendendo le discussioni sulla difesa e il ruolo di Salah nella squadra.

L'ex difensore del Liverpool Dejan Lovren ha dato un nuovo colpo alla leggenda del club Jamie Carragher, in seguito ai controversi commenti dell'esperto su Mohamed Salah all'inizio di questa settimana. Carragher ha scatenato un'intensa reazione lunedì scorso dopo essersi lanciato in uno sfogo di otto minuti in cui criticava Salah dopo la sua intervista esplosiva dopo il pareggio contro il Leeds United. Molti tifosi hanno ritenuto che le critiche avessero oltrepassato il limite, accusando l'ex difensore dei Reds di perseguire una vendetta personale piuttosto che offrire un'analisi equilibrata.