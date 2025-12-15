Decontribuzione e giovani | tesoretto per il Mezzogiorno
L'articolo analizza le misure di decontribuzione dedicate alle assunzioni di giovani e donne, componenti fondamentali nel recente aumento dell'occupazione. Questi incentivi rappresentano un'opportunità strategica per il Mezzogiorno, contribuendo a rilanciare l'occupazione e favorire uno sviluppo equilibrato nel Sud Italia.
La conferma dei bonus destinati alle assunzioni dei giovani e delle donne, le due fasce che ancora mancano all?appello nel boom storico degli occupati registrato nell?ultimo. Ilmattino.it
Decontribuzione e giovani: tesoretto per il Mezzogiorno - La conferma dei bonus destinati alle assunzioni dei giovani e delle donne, le due fasce che ancora mancano all’appello nel boom storico degli occupati registrato ... ilmattino.it
DECONTRIBUZIONE SUD E GIOVANI: AGENTI ASSICURATIVI ESCLUSI DALLA MISURA LO SNA PROMETTE BATTAGLIA AL GOVERNO - 5 Dicembre 2025 - Nella giornata di ieri il Sindacato nazionale agenti ha inviato una “dura” lettera al ministro del La - facebook.com facebook